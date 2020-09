Varia Tahad lähemalt näha AMD eesootavat Radeon RX 6000 graafikakaarti? Mängi „Fortnite'i“ Toimetas Sten Kohlmann , täna, 17:06 Jaga: M

Foto: Epic Games

Tavaliselt on nii, et kui silmapiiril terendab uus graafikakaart, mõeldakse, milliste videomängude abil neid kõige parem proovile oleks panna. AMD eesootava Radeon RX 6000 puhul tuleb aga mängida mängu, et kaarti üleüldse näha!