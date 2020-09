Ubisofti üllatusi varjutas kompanii suutmatus enda skandaale ausalt ja otsekoheselt adresseerida 

Koomiksiseerial põhineva „Scott Pilgrim Vs. The World: The Game“ kauaoodatud tagasitulekut varjutas aga asjaolu, et stuudio on pikalt eiranud originaalteose autori Bryan Lee O’Malley sõnumeid. Mees väidab, et sai uudisest teada täpselt samal hetkel kui kõik ülejäänud.