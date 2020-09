PILDID JA VIDEO | Tundub, et „Prince of Persia“ uusversioon toob tagasi seeria populaarseima osa 

Nüüd, täpselt enne järjekordse Ubisoft Forward ülekande toimumist, jõuab meieni järjekordne leke. Sel korral ei suuda infot vaka all hoida Ubisoft enda platvormi Uplay venekeelne leht. Nimelt saab kinnitust asjaolu, et meid ootab ees uudis 2003. aastal ilmunud „Prince of Persia: The Sands of Time“ uusversiooni kohta.