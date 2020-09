„TEINE TASE“ | Microsoft ja Nintendo, mis teil kurat arus on??? 

Microsoft on lõpuks ometi enda uute konsoolide (jah, mitmuses!) kohta sõna võtnud ning Andri, Allan ja Sten üritavad aru saada, miks seda just sellisel moel tehti. Uudistesse lipsab ka Nintendo, kes taaskord hämmastab meid äärmiselt veidrate otsustega. Kõik mehed on aga mänginud uut „Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2“ kogumikku ning sellest on rääkida nii mõndagi.