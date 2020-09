„Crash Bandicoot 4“ saab demoversiooni, kuid sellega kaasneb üks väikene konks 

16. septembril ilmuvat demo ei saa kahjuks aga proovida igaüks. Nimelt saavad sellele ligipääsu need inimesed, kes on teinud „Crash Bandicoot 4: It's About Time“ digitaalse versiooni eeltellimuse. Õnneks ei pea ülejäänud kaua ootama, kuna täismäng ilmub juba 2. oktoobril PlayStation 4 ja Xbox One'i peal.