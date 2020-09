SAHINAD: Nintendo palub arendajatel mängud 4K jaoks valmis panna 

Anonüümne allikas on väitnud Bloombergile , et tehased töötavad 120% jõudlusega. Augustikuus tõsteti mahtu 25 miljonile eksemplarile, ent sellest jäi väheks. Viimaste andmete kohaselt on too number kerkinud 30 miljonini.

Suurimateks faktoriteks kompanii ootamatule edule on kevadel ilmunud „ Animal Crossing: New Horizons “ uskumatu populaarsus ning koroonapandeemia tekitatud suurendatud huvi videomängude vastu .

Ülalmainitust veelgi huvitavam on aga asjaolu, et väidetavalt on Nintendo pöördunud paljude arendajate poole palvega, et nood valmistaksid oma mängud ette 4K-resolutsiooniks. See näikse kinnitavat varasemalt kõlanud jutte Nintendo Switchi tunduvalt võimsamast versioonist, mis 2021. aastal poelettidele peaks jõudma.