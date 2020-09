AJALOO PISIM XBOX! Mida teame Xbox Series S kohta?  

Tegemist on (vähemalt Microsofti enda sõnul) seni kõige väiksema Xboxi konsooliga. Võrreldes Xbo Series X-iga on see tervelt 60% võrra pisem. Tegemist on ilma plaadilugejata seadmega, millel saab mängida vaid digitaalsena ostetud teoseid.