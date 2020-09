LEKKIS VÄLJA: millise hinnalipiku saavad võimas Xbox X ja veidra disainiga Xbox S? 

Windows Central vahendab, et pisut tagasihoidlikum, ilma plaadilugejata Xbox Series S (mida Microsoft siiani ametlikult välja pole kuulutanud ning see on äärmiselt veider!) hakkab maksma 299 $. Maailma kõige võimsama konsooli tiitli vääriline Xbox Series X hakkab kandma hinnalipikut 499 $.