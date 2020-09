Varia Legendaarne arvutimäng „Doom“ pandi jooksma jabural platvormil – rasedustestil Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:04 Jaga: M

Foto: id Sooftware / Bethesda

Üheksakümnendatel ilmunud arvutimäng „Doom“ on kurikuulus selle poolest, et seda üritatakse panna aina jaburamatel platvormidel jooksma. Näiteks on seda minevikus saanud mängida nii digikaamera ekraanil kui ka MacBooki puutetundlikul ribal. Nüüd on aga astutud uus, veelgi pöörasem samm!