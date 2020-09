MULJED: rulamäng „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ kandideerib kindlasti aasta parima tiitlile 

Realismi ja simulaatorite fännid peavad jätkuvalt pettuma. Täpselt nagu aastakümneid tagasi, sõidavad ka nüüd rulatajad täiskiirusel ilma, et peaks vahepea jalaga hoogu juurde lükkama. Rõhk on lõbul ning suurejoonelistel trikkidel, mitte rulakultuuri võimalikult täpne kujutamine.

Mängitavus on kiire ja lustlik. Ajapiirangu tõttu ei muutu üksi sõit üksluiseks. Pigem tekib hasart, et ühe kaheminutilise sõidu jooksul võimalikult palju korda saata. Rulatajate (keda mängus on ohtralt – tagasi on nii vanad tegijad nagu Tony Hawk ja Rodney Mullen kui ka mitu uut noort nägu) kontrollimine on lihtne ja sujuv, millele stabiilne kaadrisagedus ainult kaasa aitab.