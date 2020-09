VIDEO | Peagi ilmuv RTX 3080 graafikakaart pigistab „Doom Eternalist“ viimsegi välja 

Ideaalseks näiteks uhiuus video, milles võrreldakse 30 seeria keskmist maimukest 3080-t ning vähemalt praegusel ajahetkel parimat valikut ehk RTX 2080 Ti-d. Mäng, milles kaardid omavahel mõõtu võtavad, on tänavu kevadel ilmunud põrgulik tulistamismärul „Doom Eternal“ .

Mõlemad kaardid jooksutavad mängu 4K resolutsioonil ning kuigi 2080 Ti sooritus on eeskujulik, on ilmselge, kes antud lahingus peale jääb. 3080 suudab jooksutada teost pea 50% parema kaadrisagedusega ning lisaks juhtub vaid harva, kui see langeb alla 100 k/s.