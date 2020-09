Uudised Super Mario 35. sünnipäev toob endaga kaasa ka battle royale mängu Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:58 Jaga: M

Foto: Nintendo

On aasta 2020, mis tähendab, et legendaarse mängutegelase Super Mario sünnist on möödunud 35 pikka, ent lõbusat aastat. Selle tähistamiseks kuulutas Nintendo värskelt välja terve hulga erinevaid mänge, mis tähistamiseks ära kuluvad.