„TEINE TASE“ | Piinlikud kehad, piinlikud ülestunnistused 

Allan ja Sten on sel korral külla kutsunud Aleksandri, et üheskoos läbi käia terve ports mänguelamusi ja -uudiseid. „Wasteland 3“! „Tell Me Whyv! „Marvel's Avengersv! „Yakuza 0“! Küsime, mille kuradi pärast oli „Tagasi tulevikku“ Doc Brown Gamescomil?! Millal ometi uued konsoolid ilmuvad ja kes teeb esimese sammu? Allanil on aga välja käia üks piinlik ülestunnistus.