JABURUS VÕI KAVAL NIPP? USA presidendi valimiskampaania jõudis otsapidi populaarsesse videomängu 

Selle tarbeks on internetti üles laetud erinevate siltide disainid, mis kutsuvad üles valima Joe Bidenit. Mänguomanikel on võimalik neid alla laadida ja nendega enda saart kaunistada. Lisaks on plaanis kasutada ka suunamudijate abi. Pole ka ime, miks demokraadid mängu avatust ära kasutavad, augusti seisuga on seda müüdud enam kui 22 miljonit eksemplari.