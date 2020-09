SULASELGE KELMUS! Ei, see polnud „Resident Evil 8“, mis just hiljuti Steami jõudis 

Ometigi soovis arendaja Forest Games ilmselgelt inimesi segadusse ajada. Nende uhiuue kolmanda isiku vaates tulistamismängu keskmes on zombidega võitlemine, just nagu „Resident Evilis“. Ka teose logo on stiliseeritud äärmiselt sarnaselt Capcomi sarja kaheksanda osa logole. Kuidas selline asi üldse lubatud on, küsite?