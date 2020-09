Eestlaste lemmikuim mängustuudio Ubisoft lubab otseülekandes üllatusi 

Uus Ubisoft Forward leiab aset juba järgmisel nädalal, täpsemalt 10. septembril (Eesti aja järgi kell 22.00). Suuremateks mängudeks, mis näitamisele tulevad, on „ Watch Dogs: Legion “, „Rainbow Six: Siege“, „ Hyper Scape “ ja „Immortals: Fenyx Rising“ (varasema nimega „Gods & Monsters“).

Pisut põgusamalt mainitakse ka teisi kompanii teoseid, lubatakse ka üllatusi. Äkki on üheks neist hiljuti uudistesse jõudnud „Prince of Persia“ uusversioon ?

Tagatipuks lubab Ubisoft lähemalt rääkida kahest eesootavast mängust. On tõenäoline, et nendeks on sel sügisel ilmuv „Assassin's Creed Valhalla“ ning eelmise ülekande käigus ametlikult välja kuulutatud „Far Cry 6“.