Ameerika jalgpalli mäng „Madden NFL 21“ püstitas võimsa rekordi, ent kahjuks pole tegemist hea uudisega  

Inimeste arvates pole mäng väärt isegi mitte ühte tervet punkti, kirjutamise hetkel on kasutajate skoor kõigest 0,3 . Suurimateks murekohtadeks on arvukad tehnilised probleemid (mis identsed vanematest mängudest leitavatega) ning EA agressiivne mikromaksetele keskenduv strateegia.



Inimeste viha on olnud niivõrd suur, et isegi arvustuste jätmise ooteaeg pole suutnud nende viha lahutada. Juulikuus avaldas Metacritic, et kasutajad peavad esmalt (mängu ilmumiskuupäeval) 36 tundi ootama ning saavad alles siis enda hinnangu jätta.