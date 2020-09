Oodatud indie-mäng napsas peaosalisteks kõrge kaliibriga Hollywoodi staarid 

Tagatipuks leiame mängust ka Willem Dafoe („Lighthouse“, „Ämblikmees“), kelle jaoks pole see teps mitte esimene kord videomängus näidelda. Varasemalt on mees nii oma hääle kui näo andnud tegelastele mängudes „Beyond: Two Souls“, „Spider-Man“ ning „James Bond 007: Everything or Nothing“.