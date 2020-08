SAHINAD: „Mass Effect Trilogy“ uuendatud versioon võib ilmuda juba oktoobris 

Kui aga uskuda portaali GamesBeat ajakirjanikku Jeff Grubbi, muutub see peagi. Tema sõnul on Electronic Arts juba pikalt tööd teinud „Mass Effect Trilogy“ uuendatud versiooni kallal, mis sisaldaks sarja kolme esimest mängu.

Vähemalt esialgne plaan oli kollektsioon turule paisata juba oktoobrikuus. Täpsemalt nägi plaan välja, et mäng kuulutatakse välja oktoobri alguses ning tuuakse poelettidele oktoobri lõpus.

Grubb lisab, et plaanid on võinud muidugi muutuda. Pole ka imestada, aasta 2020 pole mitte üheski aspektis hell olnud ning ka kõike kindlamad kavad on erinevate asjaolude (COVID-19 jm.) poolt uppi löödud. Hetkel pole ei Electronic Arts ega Bioware asja ametlikult kommenteerinud.