Sony on avatud mõttele, et aina rohkem PlayStationi mänge jõuaks ka arvutile 

Hiljuti avaldatud ettevõtte aruandes tõi Sony välja plaani suurendada nii aktiivsete kasutajate kui ka mänguaja numbreid. Lisaks on olulisel kohal rahavoolu suurendamine. Selle eesmärgi nimel plaanib Sony tulevikuski uurida erinevaid võimalusi, kuidas ja milliseid eksklusiivmänge arvutile tuua.

Paljud mänguarendajad on avaldanud, et näeksid hea meelega enda loomingut ka PC peal. Nende hulka kuuluvad fantaasiamängu „Dreams“ loonud stuudio Media Molecule kaasasutaja Mark Healey ning paari aasta taguse hittmängu „God of War“ lavastaja Cory Barlog.