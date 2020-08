Kas lõpuks on teada, millal ilmub PlayStation 5? Aga Xbox Series X? 

Üks on kindel, Xbox Series X jõuab meieni millalgi novembris, seda on Microsoft ka ise kinnitanud. Mitmed tänavused suurteosed („Cyberpunk 2077“, „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Assassin's Creed Valhalla“ jpt.) ilmuvad samuti novembrikuus.

Miks pole meil aga siiani, kolm kuud enne masinate väidetavat ilmumist, konkreetseid vastuseid? Põhjus seisneb koroonapandeemias, räägib VGC. Kuigi seadmete tootjad on seni väitnud, et koroona masinate ilmumist edasi ei lükka, põhjustab ülemaailmne viirus ilmselgelt parajas koguses peavalu. Seetõttu on mõlemad firmad (nii Sony kui ka Microsoft) äraootaval seisukohal. Tahetakse olla võimalikult kindlad, et paika pandud plaane saab täies mahus ellu viia.

Erinevate allikate kohaselt ilmub PlayStation 5 millalgi novembri teises pooles. Väidetavalt on Sony planeerinud Ühendkuningriikides suurejoonelist reklaamikampaaniat, mis saab alguse 13. novembril.

Allikad usuvad ka, et Microsoft tahab esimesena turule siseneda. Kuuldavasti on kompanii sihtimas novembri esimest nädalat, mis ühtlasi jätaks neile ka pisut eksimisruumi. Kui esialgsed plaanid peaksid alt vedama, saavad nad turule siseneda novembri teisel nädalal, mis annaks neile jätkuvalt PlayStation 5 ees eelise.

Kuigi ilmumiskuupäeva puhul enam suuremaid möönduseid tõenäoliselt ei tehta, tuleks siiski arvestada, et pandeemia mõjutab seadmete edasist saadavust.