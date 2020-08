Bioware paljastab, kuidas edeneb töö kauaoodatud rollimängu „Dragon Age 4“ kallal 

Nimelt hoitakse pöidlaid pihus, et stuudio taastab oma kunagise hiilguse fantaasiaküllase „Dragon Age“ seeria neljanda osaga. Mängu ametlikust väljakuulutamisest on nüüdseks mõnda aega möödunud, ent infot töö kulgemise kohta on jagatud vaid näpuotsaga.