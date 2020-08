Varia VIDEO | Vaata 7 minuti jagu uut materjali PlayStation 5 hittmängust Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:22 Jaga: M

Foto: Insomniac Games / Sony

Ma tean, et te tõenäoliselt olete tüdinud seda kuulmast, ent kahjuks on meie reaalsus jätkuvalt selline, kus uue põlvkonna konsoolid on (põhimõtteliselt) kohe-kohe ilmumas. Samas pole siiamaani infot, palju me nende eest raha peame välja käima.