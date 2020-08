Video ÕL VIDEO | Kitarrist Raul Ojamaa vahetab päris muusikariista „The Last of Us 2“ virtuaalsete pillikeelte vastu Sten Kohlmann | Video: Tatjana Iljina , täna, 12:04 Jaga: M

Mis ühendab ansambli Miljardid kitarristi ja produtsenti Raul Ojamaad ning maikuus ilmunud PlayStation 4 eksklusiivmängu „The Last of Us 2“? Tõenäoliselt ei üllata see kedagi, et vastuseks on armastus muusika vastu!