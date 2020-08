Varia Oktoobris ilmuva õudusmängu tegelasi saab juba täna surma saata Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:56 Jaga: M

Mängu ühte peaosalist kehastab Hollywoodi näitleja Will Poulter Foto: Supermassive Games / Bandai Namco

Halloweenini on veel pisut aega, ent juba praegu on võimalik saada aimu, mis meid ees hakkab ootama. Täpsemalt selgub, mida pakutakse meile just aasta kõige õudsemal päeval, kui ilmub judinaid tekitav videomäng „The Dark Pictures: Little Hope“.