„TEINE TASE“ | 31aastane mees ei saa legodest ehitamisega hakkama! 

Allan ja Sten on külla kutsunud Norberti, et üheskoos rääkida „Apex Legendsi“ uuest hooajast (ning miks mäng alguses Norberti meelest parem oli), jagada muljeid „Marvel's Avengersi“ beeta ja uhiuue „Battletoadsi“ kohta ning mõlgutada mõtteid Twitch.tv striimereid ära kasutava reklaami teemal. Sten jagab enda frustratsiooni, mis tekkis Super Mario Lego komplektiga ehitades, Allan üritab kaasosaliste vastu vähem toksiline olla ning Norbert jagab temaga enda kogemusi „League of Legendsi“ aegadest.