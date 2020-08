JÄRJEKORDNE SKANDAAL! Mängustuudio nõuab väljaandjalt saamata jäänud miljonit eurot 

Kõige eelneva valguses on Frogwares palunud eelnevalt nimetatud platvormihaldajaid, et nende mäng müügist maha võetaks. Müügi lõpetamisega peatuks ka Naconi tuluallikas. Nacon pole situatsiooni kommenteerinud.

Hetkel on „The Sinking City“ saadaval vaid valitud platvormidel, sealhulgas ka Nintendo Switchil. Foto: Frogwares

Tegemist pole esimese korraga, mil Frogwares n-ö supi sisse on sattunud. Möödunud septembris teatas arendaja, et nende „Sherlock Holmes“ seeria mängud on väljaandja Focus Home Interactive'i poolt müügist maha võetud.Taaskord oli põhjuseks lepingu lõppemine ning tüli intellektuaalomandi üle.

Kui Focus Home Interactive kõlab lugejate jaoks tuttava nimena, siis olgu öeldud, et tegemist on sama firmaga, kes peaks levitama Eesti mängustuudio Limestone Games debüütteost „Aeon Must Die!“ Iroonilisel kombel on ka kodumaine stuudio draamakoldeks saanud ning ka Maarjamaal veetakse vägikaigast mängu intellektuaalomandi üle, seda siiski stuudiosiseselt.