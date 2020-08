Video VIDEO | „Paper Mario: The Origami King“ on mäng, mis vähemalt paberil on hea Sten Kohlmann , täna, 13:40 Jaga: M

Foto: Level1.ee

Sten ja Andri üritavad aru saada, kes on salapärane Origami mõrtsukas. Ei oota, see on üks teine mäng… „Paper Mario: The Origami King“ on hoopiski lustakalt kirjutatud rollimängulaadne seiklus, kus kõik vaenlased on origamideks volditud!