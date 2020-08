Varia „Sõrmuste isandast“ tuttav Guglunk saab oma videomängu, mille esimene treiler on nüüd väljas! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:10 Jaga: M

Foto: Daedalic Entertainment

Guglunk – endine kääbik, hilisem juveelientusiast – on legendaarne „Sõrmuste isanda“ saaga karakter, kes tavaliselt on kõrvaltegelase rollis. See muutub aga juba tuleval aastal, mil näeb ilmavalgust videomäng „The Lord of the Rings: Gollum“.