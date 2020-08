VIDEOD | Batman on surnud! Kes võtab Gotham City enda kaitsva tiiva alla? 

Tegevus leiab aset avatud Gothami linnas, kus saab kulgeda nii erinevate sõiduvahendite kui ka haardekonksu abil. Kuigi paljud elemendid on tuttavad „Batman: Arkham“ seeriast, ei ole kahe mängu vahel seost, vaid tegemist on täiesti eraldiseisva teosega. Kurjamitest on hetkel kinnitatud Mr. Freeze ning Gothami allilmas niite tõmbav salapärane Court of Owls ehk emakeeli Öökulliordu.