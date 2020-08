TREILER: „Batman: Arkham“ seeria loojate järgmine mäng võtab luubi alla ropusuise Suitsiidisalga 

Aastaid sahistati, et ehk luuakse videomäng, mille peaosas teine tuntud DC koomiksikangelane Superman. Tänavu avaldati, et tegelikult tuuakse meieni hoopis Suitsiidisalgal põhinev teos, mille esimene treiler hiljuti toimunud DC Fandome ülekande käigus avaldati.

Siiski on ka Supermanil eesootavas mängus oma roll kanda. Nimelt selgub, et Harley Quinnist, Kapten Boomerangist, King Sharkist ja Deadshotist koosnev tiim peab rinda hakkama pistma justnimelt pimedate jõudude ohvriks langenud kangelasega. Väidetavalt leiab mängu tegevus samas universumis nagu „Batman: Arkham“ seeriagi.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ saab olema kolmanda isiku vaates märulimäng, mille tegevus leiab aset avatud maailmaga Metropolises (ehk Supermani kodulinnas). Teost saab koos üle võrgu mängida kuni neli inimest (mis toob meelde ühe teise superkangelastel põhineva mäng, mida me just hiljuti ise proovisime).