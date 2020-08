MULJED: „Marvel's Avengers“ pole lustakas möllumäng, vaid hingetu toode 

Aeg oli küpsemast küpsem, et välja anda ka videomäng, mis keskenduks meie planeedi võimsaimatele kangelastele. Nüüd, enam kui aasta aega hiljem on meieni jõudmas „Marvel’s Avengers“, mille beetaversiooni augustikuu eelviimasel nädalavahetusel proovida saime. Kahjuks peab aga nentima, et lõbusa videomängu asemel on valmis vorbitud üks hingetu toode.

Tegemist on kolmanda isiku vaates märuliga, kus mängija saab kehastuda erinevateks Marveli kangelasteks. Beetaversiooni on jõudnud teose avalevel (mida meile varasemalt videoformaadis on tutvustatud) ning käputäis uusi, seninägemata tasemeid. Avalevelis saab kätt proovida kõigi viie kaanestaariga: Thor, Raudmees, Kapten Ameerika, Hulk ja Must Lesk. Hiljem liitub nendega veel ka teismeline Kamala Khan.

Teost on võimalik üle neti koos sõpradega mängida, üks sessioon mahutab kuni neli inimest. Üksinda missioone ette võttes täidetakse ülejäänud kohad arvuti poolt juhitud tegelastega. Foto: Crystal Dynamics / Square Enix

Kuigi võitlusstiil varieerub vastavalt tegelasele, on üleüldine tunnetus siiski sama – iga Tasuja liigub aeglaselt ja kohmakalt ning ka kõige võimsamana ja ägedamana tunduvad rünnakud valmistavad pettumuse. Üldjoontes järgitakse äärmiselt kulunud stiili: on kiired nõrgemad rünnakud ja aeglasemad, ent tugevamad. Lisaks sellele on varrukast võtta veel ka erivõimed. Tagatipuks saab sooritada kaugrünnakuid, mis näiteks Raudmehe puhul päädib laserite tulistamisega, Hulk aga rebib maast kamaraid lahti ning loobib neid vastaste poole. Näiliselt on variatsiooni piisavalt, kuid vaenlaste virvarris sulanduvad kõik rusikahoobid üheks.

Missioonid (stiilis „mine sinna, anna vastastele pasunasse ja too ära see“) on geneerilised ja üsnagi vaimuvaesed. Need leiavad üldiselt aset suurematel avatud kaartidel, kus võib lisaks põhiloo edenemist mõjutavate ülesannete vahepeal otsa sattuda ka vastaste tugipunktidele või kastidele, mis sisaldavad varustust. Jah, „Marvel’s Avengers“ on seda tüüpi nähtus. Mäng kui teenus, mis järgib umbes sarnast malli nagu näiteks tulistamisulme „Destiny“.

Kui aga viimati nimetatu on saanud kriitikat enda laisa ja klišeelise stsenaariumi eest, siis vähemalt mängitavuse poolest on tegemist esmaklassilise teosega. „Marvel’s Avengers“ valmistab pettumuse mõlemas kategoorias ning usun, et põhjus seisneb asjaolus, et seda on algusest peale üles ehitatud kui toodet, mille eesmärgiks arendajatele-väljaandjatele mitme järgmise aasta jooksul kasumit sisse tuua. Nii on aga kaduma läinud igasugune hool, armastus ja sarm.

Mäng on pungil kogemuspunktidest, kogutavast varustusest, aina suurenevatest numbritest ja abistavatest atribuutidest. Seda kõike tundub kohati liiga palju. Foto: Crystal Dynamics / Square Enix