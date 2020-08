SAHINAD: „Halo Infinite'i“ tulevik on tume, ilmumise kohal hõljuvad murepilved 

Paljud nägid sel süüd asjaolu, et teost arendatakse samaaegselt ka praeguse generatsiooni Xboxile. See aga hoidvat arengut maas. Negatiivse vastukaja tulemusena lükati „Halo Infinite'i“ ilmumine edasi 2021. aastasse , kuigi peamiseks põhjuseks toodi siiski koroonapandeemia poolt põhjustatud probleemid töövoolus.

Nüüd on aga pinnale kerkinud kuulujutud, mille kohaselt plaanivad Microsoft ja teose arendaja 343 Industries veelgi drastilisemaid meetmeid. Üheks oleks veel üks edasilükkamine, mille tulemusena võib juhtuda, et enne 2022. aasta algust me peategelase Master Chiefi saabastesse astuda ei saagi. Teisena on laual võimalus, et Xbox One'i versiooni arendamine lõpetatakse.