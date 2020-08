Burger King soovis Twitchis odavalt reklaami teha, sattus aga pahameeletormi ohvriks 

Reklaamiagentuur Ogilvy jagas Twitteris videot sellest, kuidas nad erinevatele striimeritele raha on annetanud. Annetusega kaasnes tavaliselt sõnum, milles promotakse Burger Kingi eineid, mida makstud summa eest soetada saaks. Rahasumma ei ületanud kunagi 5 dollari piiri.

Näiliselt on tegemist geniaalse reklaamikampaaniaga, mis kasutab oskuslikult ära Amazoni voogedastusplatvormi Twitch.tv omadusi. Tegelikkuses aga reklaamitakse tooteid ilma striimeriga kooskõlastamata ning ühtlasi rikutakse ka platvormi reegleid.

Säärane teguviis on saanud karmi kriitika osaliseks. Praeguseks on meelt avaldanud küll siiski vaid erinevad striimerid ning on teadmata, kas Ogilvy ja Burger Kingi tegudele järgneb ka karmim karistus.