Uue „Call of Duty“ esimene treiler tõstatab küsimuse: „Milleks?“ 

Ülalolev klipp kinnitab seda, mida me kõik teadsime ammu . Uus „Call of Duty“ kannab alapealkirja „Black Ops Cold War“ ning mäng on külma sõja teemaline. Mitte miski ei tulnud meile üllatusena ning just selles peitubki probleem. Kõnealune videoklipp on totaalselt kasutu!

Jah, selle ülesandeks on edasi anda infot, et saladuseloori tegelik kergitamine leiab aset 26. augustil. Turundusplaanid on ilmselgelt pikalt paigas olnud ja antud reklaam on selle pisike osa. Võttes aga arvesse, et 2020. aasta erineb oma eelkäijatest ning koroonapandeemia on absoluutselt kõikide plaanide kodaratesse suuri kaikaid visanud, oleks siin võinud ju möönduse teha. Eriti juhul, kui mängu eksistents on avalik saladus.