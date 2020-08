PlayStation 5 puldi eripärad: kui mängus kiilub relv, lakkavad nupud töötamast 

Värskes blogipostituses räägitakse, kuidas kontrolleri haptiline tagasiside kasutajate mänguelamust rikastab. Varasemalt on näiteks toodud situatsioon, kus mängutegelane kas kõnnib või sõidab erineva pinnasega teedel. Pult annab selle tulemusena erineva tugevusega vibratsiooniga tagasisidet.

Sel korral tuuakse veelgi rohkem ja mitmekülgsemaid näiteid. Üks põnevaim pärineb üksikisikuvaates tulistamismängust „Deathloop“ (mille ilmumiskuupäev alles hiljuti edasi lükati). Kui juhtub, et mängutegelase relv kiilub kinni, lukustuvad DualSense'i päästikud. See annab mängijale kiirelt teada, et ta peab probleemiga tegelema.