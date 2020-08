„TEINE TASE“ | Detektiiv Batman ja seemnevedeliku saladus! 

Teine Tase on jõudnud episoodini, mille number tavapärasest ümaram ning just seetõttu on poisid kutsunud külla Martini! Üheskoos arutatakse, kas „Marvel's Avengers“ beeta jätab mängijat enamat tahtma ning millise mulje jättis „Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2“ uusversiooni demo. Tagatipuks küsitakse, et miks pole videomängudes rohkem genitaale ja üritatakse aru saada, kuidas Batman keerulisi kuritegusid lahendab.