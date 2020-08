Tundub, et Ubisoft tahtis meid üllatada „Prince of Persia“ uusversiooniga 

Üheks, mille naasmist fännid pikalt on oodanud, on „Prince of Persia“. Legendaarne mängusari on kuulunud Ubisoftile alates 2003. aastast, mil nägi ilmavalgust ääretult populaarne „Prince of Persia: The Sands of Time“. Kahjuks vajus seeria tahaplaanile, kui nägi ilmavalgust esimene „Assassin's Creed“. Toda seeriat võib ühtlasi pidada ka „Prince of Persia“ hingeliseks järeltulijaks.