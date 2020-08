Suur sõda „Fortnite'i“ arendaja ja Apple'i vahel kogub tuure. Kes väljub võitjana? 

„Fortnite'i“ mobiiliversiooni lisati alternatiivne võimalus mängusiseseid oste sooritada nii, et kasutaja Apple'iga kokku ei puutu. See aga tähendas, et viimasel jäi saamata (iga tehingu pealt) 30% suurune vaheltkasu, mis nende platvormil kehtib.

Antud tegevusega rikkkus Epic Games aga Apple'i platvormi reegleid ning viimane otsustas „Fortnite'i“ Apple'i poest eemaldada. Sellele järgnes kiirelt Epic Gamesi poolne kohtuasi, mis väidab, et Apple „kehtestab ebamõistlikke ja ebaseaduslikke piiranguid”, mis takistavad arendajatel klientideni jõuda.



Kuigi hiljem toimus sama asi ka Google'i puhul, pole kahtlustki, et Apple on tolles situatsioonis rohkem esiplaanil. Kohtuasjale eelnes irooniline „Fortnite'i“ videoklipp, kus Epic Games pilab kompanii 1984. aasta ikoonilist reklaami. Situatsiooni kiire areng andis mõista, et Epic Games oli sõjaks juba ammu valmis.



Epic Games ei nõua aga Apple'ilt (ega Google'ilt) välja valuraha, vaid soovib, et platvormid oleksid avatumad. Näiteks tuuakse soov tuua Apple'i seadmetele Epic Gamesi konkureeriv äpipood