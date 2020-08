„TEINE TASE“ | Kas Fall Guys on uus Rocket League? 

Seekord asusid mikrite taha Ragnar, Andri ja Henryk, sest Sten ja Allan on puhkusel. Ja kuigi alguses jääb mulje, et räägime ainult filmidest, siis tegelikult tuli juttu ka mängudest! Näiteks räägime skandaalist seoses Eesti mänguga Aeon Must Die!, samuti puudutatakse Xbox Series X väljalaske kuupäeva ning uuritakse, mis asi on Remedy Connected Universe. Ragnar räägib oma arvutile tehtud uuendustest, Henryk pole ikka The Last of Us Part II lõpetanud ning Andri arvates on Skater XL raske, aga tore.