Uudised DRAAMA EESTI MÄNGUTÖÖSTUSES: milline tõde varjutab uue kodumaise hitt-teose valmimist? Sten Kohlmann, Kristjan Väli , täna, 12:04 Jaga: M

GALERII

Foto: Limestone Games / Focus Home Interactive

Aprill, 2018. Eesti mängufännidel on võimalus esmakordselt oma kätega proovida kodumaise tööstuse järgmise potentsiaalse eduloo esimesi vilju. Videomänguürituse MängudeÖÖ koridorid on inimestest pungil, nende vahel on ruumi ka teleritele. Mitmel neist hakkavad välkuma seninägemata mängud, tähtsaimaks neist vaieldamatult Limestone Gamesi ülistiilne ulmemärul „Aeon Must Die!“