TA ON TAGASI! Dr Disrespecti uueks mitteametlikuks koduks saab esialgu YouTube 

Dr Disrespect, kodanikunimega Guy Beahm, oli samuti äärmiselt kidakeelne. Ainsaks temapoolseks kommentaariks sai tõdemine, et Twitch pole teda keelu põhjustest teavitanud. Mängutööstuse siseringi kuuluvad inimesed, s.h. e-spordikonsultant Rod Breslau väitsid, et tegemist polnud tühise eksimuse, vaid äärmiselt tõsise teemaga. Seetõttu ei näe ta, et Dr Disrespectil oleks enam tulevikku ei Twitchis ega ka teistel platvormidel.