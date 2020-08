„TEINE TASE“ | VIDEO | Inimesed, mis teil kurat arus on?! 

Allan, Sten ja puhkuselt naasnud Ragnar on taaskord kokku saanud, et rääkida sellest, kuidas paljud inimesed teevad valesid otsuseid. Näiteks tulevad teemaks PlayStationi tarbijavaenulikud eksklusiivlepingud, samuti puudutatakse põgusalt rumalusi, mis jäävad väljapoole mängutööstust. Õnneks ei ole mängumuljed kuhugi kadunud: Ragnar heietab pikalt „Ghost of Tsushimast“, Sten ja Allan on aga koos ära proovinud Obsidiani uue ellujäämisteose „Grounded“.