Varia „Call of Duty: Warzone“ jätkab oma meeletuna tunduvat edulugu, uus hooaeg toob üllatusi Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:10 Jaga: M

Foto: Infinity Ward / Activision

Käesoleva aasta kevadel ilmavalgust näinud „Call of Duty“ battle royale mängulaad „Warzone“ on nautinud meeletut edu. Selle kasuks räägib ka asjaolu, et vaid ööpäevaga suudeti ligi meelitada üle 6 miljoni mänguri.