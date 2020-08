„Ghost of Tsushima“ mängijad on pai teinud enam kui 8 miljonile rebasele

Foto: Sucker Punch / Sony

Juulikuu keskel ilmunud PlayStation 4 samuraimäng „Ghost of Tsushima“ jättis paljudele positiivse mulje. Ja miks ei peakski – tegemist on hea mänguga, millel on potentsiaali enamakski