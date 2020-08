MIS SAAB EDASI? PlayStationi tulevikuplaanid selguvad juba sel neljapäeval 

Just eesootavale lähitulevikule Sony järgmine State of Play ülekanne keskendubki. Luubi alla võetakse PlayStation 4 ja PlayStation VR mängud, samuti räägitakse põgusalt mõnest PS5 elamusest, mis varasemalt välja kuulutatud said. Sony sõnab, et suuri PlayStation 5 uudiseid loota pole mõtet.