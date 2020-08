Sten Kohlmann | Sony, on aeg unustada PlayStationi tülgastavad eksklusiivlepingud! 

Samuti on pea kõiki Sony mänge saatnud ääretu edu ja seda vaatamata faktile, et neid on võimalik kogeda vaid ühel masinal, mis teoorias peaks mõjuma pigem negatiivselt. Jääb ju turust hammustamata niivõrd suur tükk.

Iseenesest pole eksklusiivmängudes mitte midagi halba. Need on eksisteerinud aegade algusest, et võimaldada (eelkõige) konsoolitootjatel meelitada ligi kliente. Samuti lubab vaid ühele konkreetsele platvormile keskendumine tahaplaanile jätta muremõtted mängu optimiseerimise osas teiste masinate tarbeks.

Eksklusiivsusel on aga mitu erinevat vormi. Kõige esimesena torkavad pähe tavalised eksklusiivmängud. See tähendab, et „The Last of Us Part II“ saad sa mängida ainult PS4 peal, Super Mario aga ei rända Nintendo mängumasinalt kuhugi mujale.

Seejärel saame rääkida ajalistest eksklusiividest ehk mängudest, mis ilmuvad esmalt vaid ühel platvormil, ent teatud aja möödudes jõuavad ka mujale. Säärast taktikat on minevikus kasutanud näiteks Microsoft („Rise of the Tomb Raider“, „Ninja Gaiden“ jpt), ent tänaseks on kompanii teinud 180-kraadise pöörde ning paiskab varem kiivalt hoitud seeriaid („Halo“, „Gears of War“) ka arvutile. PC peal on kõnealust hoiakut hetkel hoidmas Epic Games oma veel lapsekingades jalutava veebipoega.

Eksklusiivsuse püramiidi kõige alumisemalt astmelt leiame aga selle nähtuse kõige rõlgema versiooni – multiplatvorm-mängud, mille üks versioon on teistest parem. See tähendab, et ühe platvormi omanik on mänguarendajate taskusse lisaraha toppinud, et enda versiooni luudele paar lisagrammi liha juurde saada. Kahjuks saab sellist teguviisi enim seostada Sonyga. PlayStation on selle poolest lausa kurikuulus.

Värskeimaks näiteks on sel sügisel ilmuv märulimäng „Marvel's Avengers“, mis ilmub nii PC, PlayStation 4 kui ka Xbox One'i peal. Tegemist on teosega, kus saab kehastuda erinevateks Marveli tegelasteks, et nendega siis kurikaeladele pasunasse anda. Sony aga teatas, et ainult PlayStationi peal on võimalik mängida Ämblikmehena, ühe maailma populaarseima superkangelasena.

Tõsi, kuna tegemist on hiljem mängu jõudva lisategelasega, ei mõjuta Ämblikmehe eksistents (või teiste platvormide puhul selle puudumine) üleüldist lugu. Küll aga peavad PC ja Xbox One'i mängijad juba eos arvestama, et nende versioon on n-ö puudulik. Samas maksavad kõik kasutajad täpselt sama summa, olenemata platvormist.