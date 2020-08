Varia PILDID JA VIDEOD | Hiinas toimus maailma esimene koroonajärgne mängumess Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:27 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis (youtube.com/ moon_cake)

Pole saladus, et maailmas jätkuvalt probleeme tekitav koroonaviirus sai alguse Hiinas. Ometigi on planeedi kõrgeima rahvaarvuga riigis suudetud olukord piisavalt korraliku kontrolli alla saada. Nii oldigi piisavalt julged, et korraldada suur mängumess.