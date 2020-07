HOIDU PETTUSEST! Ei, see „Cyberpunk 2077“ beeta e-kiri pole päris

Foto: CD Projekt RED

Pole kahtlustki, et Poola mängustuudio CD Projekt REDi küberpungilik rollimäng „ Cyberpunk 2077 “ on üks aasta oodatuimatest teostest. Äärmiselt suure populaarsusega kaasneb aga ka oht, et leidub keegi, kes heausklikel mänguritel naha üle kõrvade tõmmata tahab.