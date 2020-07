„TEINE TASE“ | VIDEO | Xboxi fännid, teil on vesi ahjus! 

Me oleme näinud mänge, mis Xbox Series X-ile jõuavad, ent Allan ja Sten on mures! Kas Microsoft on uue põlvkonna lootused juba eos ära rikkunud või annab siin veel midagi päästa? Lisaks räägime sellest, kuidas „Fallout 76“ on ka koos mängides äärmiselt keskpärane, millega ebaõnnestub koletisemäng „Carrion“ ning kuidas „Crysis“ meie Nintendo Switche põlema ei pannud!